Трамп не знает, появится ли Путин на переговоры в Турции

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает, появится ли глава Кремля Владимир Путин на переговоры относительно войны, которые должны пройти в Турции.

Об этом он сказал журналистам, которые сопровождали его на борту самолета Air Force One по дороге в Катар, сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По дороге в Катар в среду, 14 мая, Трамп заявил, что не знает, появится ли Путин на переговоры по войне в Украине, запланированные на четверг, 15 мая, в Турции.

"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. ... Я не знаю, будет ли он там, если меня не будет. Мы узнаем", – заявил американский лидер.

Он также допустил, что может посетить Турцию для переговоров в рамках своей поездки на Ближний Восток на этой неделе.

Как известно, Путин заявил, что настроен на „прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле, а после этого Трамп заявил, что не исключает визита в Турцию 15 мая.

В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.