Президент Молдовы о еврореферендуме: Большинство поддержало европейский путь

Молдовский президент Майя Санду, комментируя результаты референдума о вступлении страны в ЕС, который состоялся параллельно с выборами президента, заявила об избрании большинством европейского пути.

Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, 21 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Санду поблагодарила молдаван за участие в голосовании на выборах президента и на референдуме, добавив, что "народ Молдовы выразил свою волю, и большинство поддержало европейский путь".

"Каждый голос был решающим – и в стране, и за ее пределами. Спасибо всем гражданам, которые пришли на выборы и свободно сказали, чего они хотят для Молдовы. На избирательные участки пришли более 1,5 миллиона человек", – подчеркнула молдовский президент.

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Она заявила, что в результате "мы выиграли первую битву в тяжелой борьбе, от которой зависит судьба страны".

Согласно последним результатам, ответ "да" на референдуме о внесении евроинтеграционного курса в конституцию дали 50,41% избирателей, а ответ "нет" – 49,59%. Положительный результат обеспечила прежде всего молдовская диаспора.

Жители Молдовы же выступили против сближения страны с ЕС. Даже в столице Кишиневе против европейского будущего выступили 44% избирателей, то есть почти половина жителей. В наиболее пророссийском регионе Гагаузии отрицательных ответов было 95%.

В своем первом заявлении после публикации предварительных результатов голосования Майя Санду заявила о беспрецедентных фальсификациях и обещала принять соответствующие "решения".

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