В США усиливают защиту правительственных и персональных данных от РФ, Китая и Ирана

Министерство юстиции США предложило новые правила для защиты данных федерального правительства или персональных данных американцев от попадания в руки таких стран, как Китай, Иран и Россия, путем введения новых ограничений на некоторые деловые операции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Предложение реализует указ президента Джо Байдена, изданный ранее в этом году, который направлен на то, чтобы не дать иностранным противникам использовать доступные американские данные для кибератак, шпионажа и шантажа.

Американские чиновники заявили, что будут запрещены транзакции с информационными брокерами, которые знают, что информация попадет в "страны, вызывающие беспокойство", а также передача любых данных о правительственном персонале США.

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В понедельник впервые было предложено более конкретное описание типов и объемов данных, которые не могут быть переданы, включая данные о более чем 100 американцах или персональные медицинские либо финансовые данные о более чем 10 тысячах человек.

Предложение также запрещает передачу точных геолокационных данных на более чем 1000 американских устройств.

Правило позволит Министерству юстиции обеспечивать соблюдение закона как с помощью уголовных, так и гражданских санкций.

В понедельник американские чиновники заявили, что под это правило могут попасть китайские приложения, такие как TikTok, если они передают конфиденциальные данные американских пользователей китайской материнской компании.

США пытаются остановить поток американских личных данных в Китай, что является частью многолетней борьбы за торговлю и технологии.

Ранее стало известно, что США пытаются возродить агентурную сеть в Китае ввиду усиления конкуренции между двумя государствами.

А в прошлом году стало известно, что сотрудники британской разведки обнаружили по меньшей мере одно устройство слежения китайского производства во время плановой проверки автомобилей правительственных и дипломатических ведомств.