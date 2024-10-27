Кандидат Трампа в вице-президенты не стал называть Путина врагом

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что Владимир Путин является противником Соединенных Штатов, но не стал определять ее как врага.

Об этом он сказал в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Джей Ди Вэнс отвечал на вопрос о том, кем, по его видению, является Владимир Путин – союзником или врагом, сказав, что тот точно является "соперником" и "конкурентом".

"Но я также считаю, что мы должны быть разумными в отношении дипломатии. Только потому, что нам кто-то не нравится, не означает, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговоры", – сказал Джей Ди Вэнс.

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Тогда ведущая задала уточняющий вопрос, означает ли то, что кандидат называет Путина "противником", нежелание Вэнса называть лидера РФ "врагом".

"Мы не находимся в состоянии войны с ним, и я не хочу находиться в состоянии войны с Россией Владимира Путина. Я считаю, что мы должны искать пути к миру...

Мы должны быть осторожными с языком, который мы используем в международной дипломатии. Очевидно, что мы можем признать, что у нас есть враждебные интересы с Россией, мы можем осудить российскую агрессию в Украине, что я, и конечно, президент (Трамп) сделали", – добавил он.

Напомним, ранее Джей Ди Вэнс предложил свой "мирный план". В нем он предположил, что Россия могла бы оставить за собой оккупированные ею украинские земли, вместо этого нужно было бы создать "демилитаризованную зону " с хорошо укрепленной линией фронта, чтобы предотвратить новое российское вторжение.

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