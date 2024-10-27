Джей Ди Вэнс: Трамп оставит США в НАТО

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп в случае переизбрания сохранит США в НАТО, хотя важно, чтобы трансатлантический альянс не был "просто социальным клиентом".

Об этом он сказал в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Джей Ди Вэнс утверждает, что Дональд Трамп хочет, чтобы НАТО был сильным. "Он хочет, чтобы мы остались в НАТО", – сказал сенатор от штата Огайо, кандидат Трампа в вице-президенты.

"Но он также хочет, чтобы страны НАТО действительно несли свою долю оборонного бремени", – добавил Джей Ди Вэнс.

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Трамп регулярно хвастается тем, что его давление на европейских союзников по НАТО подтолкнуло их к увеличению расходов на оборону во время его пребывания в Белом доме.

"Мы останемся в НАТО", – сказал Вэнс в интервью, когда ведущая требовала от него прямого ответа.

Не выдвигая четких условий для того, чтобы США остались в НАТО, Вэнс раскритиковал дисбаланс в обязательствах стран-членов и выделил Германию, крупнейшую экономику Европы, которая часто становилась объектом давления Трампа во время его президентства.

"Фактически это Великобритания, несколько других стран и Соединенные Штаты", – сказал он. "Проблема НАТО заключается в том, что особенно Германия должна тратить больше на безопасность, должна тратить больше на оборону".

Также Вэнс отказался называть Владимиром Путиным врагом, отметив, что сотрудничество с ним будет необходимо для прекращения войны в Украине.

В прошлом Трамп заявлял, что Вашингтон не будет защищать ни одну страну-союзника по НАТО, которая не тратит на оборону не менее 2 процентов своего валового внутреннего продукта.