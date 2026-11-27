Украина в первом квартале следующего года планирует догнать Молдову по выполнению промежуточных ключевых показателей (бенчмарков) в рамках переговоров о вступлении в ЕС (IBAR).

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов во время выступления в парламенте.

Ченцов признал, что Молдова опередила Украину по темпам выполнения IBAR – отчета Европейской комиссии о выполнении страной-кандидатом промежуточных критериев в сфере верховенства права.

Он ожидает, что Украина сможет догнать соседнюю страну в первые месяцы 2027 года.

"Что касается выполнения IBAR, то молдаване продвинулись несколько активнее. Это предварительные показатели первого кластера. Но мы рассчитываем уже в первом месяце следующего года, максимум в рамках первого квартала, также обеспечить этот результат", – ответил вице-премьер на вопросы депутатов.

Он подчеркнул, что ближайшим приоритетом является получение положительной оценки по выполнению Украиной промежуточных критериев по кластеру "Основы", то есть IBAR.

"Это 29 бенчмарков, 84 подбенчмарка в первой половине следующего года, что подтвердит готовность Украины к системному проведению реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией и позволит сразу перейти к закрытию переговорных разделов", – пояснил Ченцов.

По его словам, для ускорения этих реформ Еврокомиссия и Украина создали совместную рабочую группу Task Force. Группа уже согласовала конкретный перечень шагов, которые необходимо выполнить, и график их реализации.

Вице-премьер сообщил, что для получения положительного IBAR, по предварительным оценкам, украинский парламент должен принять более 150 законопроектов. На данный момент в Верховной Раде уже зарегистрировано 56 документов.

Напомним, 19 ноября Европейская комиссия передала на рассмотрение Совета ЕС отчет с положительной оценкой выполнения Молдовой промежуточных критериев (IBAR) в сфере верховенства права и демократических институтов.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Молдова может достичь уровня Черногории в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.

Тем не менее, стоит отметить, что у Молдовы, как и у Украины, есть два неоткрытых переговорных кластера – №4 и №5.

Также сообщалось, что Кос обсудила с украинским правительством и парламентом список реформ, необходимых для выполнения Украиной бенчмарков (промежуточных критериев) для вступления в ЕС.