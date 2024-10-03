Украина получила систему Patriot от Румынии

В Украину прибыл зенитно-ракетный комплекс Patriot, который согласилась передать Румыния.

Информацию об этом в комментарии Радио Свобода подтвердил представитель Министерства обороны Румынии, сообщает "Европейская правда".

Решение о передаче Украине системы Patriot румынские власти окончательно одобрили в прошлом месяце.

"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", – заявил в комментарии Радио Свобода 3 октября представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину.

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Кроме того, накануне президент Украины Владимир Зеленский у себя в X (Twitter) выразил благодарность всем странам, которые помогают с предоставлением систем ПВО.

"Особая благодарность Румынии за систему Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности – мы можем положить конец российскому террору, совместно сбивая "Шахеды" и ракеты", – отметил он.

Всего союзники Киева в НАТО пообещали семь систем противовоздушной обороны, но ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.