Швейцария присоединилась к последним санкциям ЕС против Беларуси с несколькими исключениями

Швейцария присоединилась к последним ограничительным мерам Евросоюза в отношении Беларуси, принятым в июне 2024 года, с небольшими исключениями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба правительства Швейцарии.

30 октября Федеральный совет принял новые ограничения против Беларуси, вступающие в силу со следующего дня. Таким образом Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси, введенным 29 июня 2024 года.

"Этим решением Федеральный совет продолжает тесное партнерство, существующее между Швейцарией и ЕС в вопросе санкций... Цель этого согласования мер – предотвратить любой обход санкций", – отметили в коммюнике.

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Среди прочего, речь идет о запрете инвестиций в энергетический сектор Беларуси, импортных и экспортных ограничениях.

Как и в случае санкций против России, экспортеры обязаны прописывать в контрактах с третьими странами запрет реэкспорта в Беларусь проданных им подсанкционных товаров.

В то же время Швейцария не стала вводить у себя предусмотренное этим пакетом санкций обязательство для экономических операторов гарантировать, что их филиалы в третьих странах не будут нарушать санкции, а также обязательства "осмотрительности" для предотвращения реэкспорта в Беларусь высокоприоритетных товаров – с аргументацией, что швейцарские компании и так обязаны законом соблюдать санкции.

Также не включили расширение запрета на транспортировку товаров.

Напомним, США 30 октября наложили санкции на 400 человек и компаний, в частности за помощь РФ с обходом ограничений.