Судно с взрывоопасным грузом из России, которое не хотят пускать в порты, пришло в Ла-Манш

Мальтийское грузовое судно со взрывоопасным грузом из России, которое уже долгое время скитается из-за отказа европейских портов впускать его из соображений безопасности, пришло в Ла-Манш.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Судно с мальтийской регистрацией MV Ruby, нагруженное 20 тысячами тонн аммиачной селитры, направляется через Ла-Манш у берегов Великобритании, а его пребывание там беспокоит сразу несколько стран.

Проблемы 183-метрового судна начались после того, как оно с грузом российской амиачной селитры вышло из порта Кандалакша на Белом море 22 августа, попало в сильную бурю и получило значительные повреждения. После этого корабль вынужденно остановился в норвежском порту, откуда ему 4 сентября приказали уйти. После того команда просила пришвартоваться в Литве для ремонта, но им не дали разрешения.

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Порты боятся принимать корабль из-за его технических проблем в сочетании с опасностью груза.

Напомним, именно груз аммиачной селитры вызвал гигантский взрыв в порту Бейрута в августе 2020 года, который нанес огромный ущерб по всему городу. Груз на MV Ruby примерно в 7 раз больше того, что взорвался в ливанской столице.

Специалисты сравнивают корабль с "плавучей взрывчаткой", представляющей угрозу для морской безопасности и населения. В то же время некоторые считают, что опасность от корабля преувеличивают.

В морской префектуре Франции, ответственной за ситуацию в Ла-Манше, прокомментировали, что мониторят передвижения судна и хорошо осведомлены обо всем, что происходит.

"Мы имеем прямые контакты с британской стороной и владельцем судна, что позволит нам вмешаться чрезвычайно быстро, если потребуется", – отметил представитель Этьен Багио. Он добавил, что остановки судна во французских портах не планируется.

При этом на Мальте, куда и направляется корабль, уже предупредили, что ему не дадут пришвартоваться с таким грузом.

Ранее MV Ruby некоторое время ожидало разрешения на прохождение водами Дании, для чего требовалось присутствие местного лоцмана.