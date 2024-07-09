План начала войны на Балканах: как "друг Путина" сделал первый шаг по уничтожению БиГ

На Балканах дійсно запахло новою великою війною – на радість Путіну. На фото – Мілорад Додік під час розмови з Путіним на полях Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, 2022 рік

На Західних Балканах, у першу чергу в Боснії і Герцеговині, стає дедалі гарячіше.

Президент Республіки Сербської (РС, державне утворення у складі БіГ) Мілорад Додік, попри попередження міжнародної спільноти, почав реалізовувати свої погрози про "мирне роз’єднання" з БіГ.

Цього тижня Додік презентував "Договір про регулювання відносин Республіки Сербської та Федерації Боснії і Герцеговини відповідно до Дейтонського договору та міжнародних актів", а також "Інформацію щодо необхідності роз’єднання".

Власне "договір" складається лише з 15 статей та займає неповних чотири сторінки, "інформація" ж ледве вмістилася на 45.

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Проте реалізація цих документів може призвести до нової війні на Балканах.

Якщо, звичайно, Захід не змінить своєї політики й не вдасться до реальних дій для захисту миру в регіоні.

"Дорожня карта" сепаратиста

Анонсовані Додіком документи мають бути схвалені Народною Скупщиною РС, а потім, як заявлено, їх буде передано владі ФБіГ (Федерація Боснії і Герцеговини – друга, разом із РС, складова частина БіГ).

Зауважимо, ці документи планується передати не на погодження, не для розгляду, а лише на підпис, нібито у Федерації уже згодні з "договором".

Сама "договір" дійсно схожий на міжнародну угоду – відчувається допомога московських дипломатів, які нещодавно відкрили "офіс російського посольства" у Баня-Луці – столиці РС.

Але звертають на себе деякі принципові деталі.

Насамперед в обох документах, особливо в "Інформації", неодноразово згадуються Дейтонські мирні угоди, які поклали край війні у БіГ та стали юридичною базою для нинішньої держави. Проте ані Дейтонські угоди, ані Конституція БіГ не передбачають можливостей роз’єднання країни.

Саме для цього створений Офіс високого представника, який забезпечує імплементацію та виконання Дейтонських угод. У цьому йому допомагають Європейські сили (EUFOR, чисельністю майже 1500 вояків) та офіс НАТО в Сараєві (який протягом 24 годин може бути посилений військовими підрозділами одної з сусідніх країн-членів НАТО).

У статті 1 Конституції БіГ, яку парафував (погодив) у 1995 році й представник РС, чітко зафіксовано: БіГ складається з двох утворень (ентитетів) – Федерації БіГ та РС.

І саме БіГ, а не її окремі ентитети, є юридичним суб’єктом міжнародного права.

Натомість ентитети мають право співпрацювати між собою та на міжнародній арені лише в рамках встановлених повноважень. Але вирішувати питання існування єдиної держави БіГ аж ніяк не передбачено для ентитетів ані в Дейтонських угодах, ані в Конституції БіГ.

Цікаво, що стаття 2 "договору" гарантує мир та безпеку "на своїх територіях" та досягнення регіональної стабільності. Яким чином – зміною кордонів БіГ після "мирного роз’єднання"?

А стабільність регіону пропонується забезпечити провокуванням хорватів створити свій власний ентитет? Або давши приклад для мусульман Сербії та Чорногорії, як почати активну боротьбу за створення своєї держави?

Не можна забувати й попередження бошняцьких лідерів, яке пролунало років п’ять тому, про готовість захищати територіальну цілісність БіГ.

Важко сказати, як відреагують на наміри Додіка щодо "мирного розлучення" монархи країн Перської затоки та Туреччина. Навряд чи вони залишать братів-єдиновірців, які почнуть захищати територіальну цілісність БіГ.

У контексті вищезгаданого просто зворушує стаття 6 "договору", яка говорить про "повагу суверенітету, територіальної та географічної (!) цілісності".

Ну а стаття 7 – це вершина політичної казуїстики. Вона розкриває головну причину мирного роз’єднання – "неможливість оновлення Загальної рамкової угоди". На думку авторів документа, Дейтонські угоди не гарантують рівноправ’я ентитетів та конституційних народів БіГ.

Так, "Дейтон" вже не відповідає сучасності та вимагає глибокого оновлення, дискусія про що точиться вже не один рік. Та проблеми існують не стільки із забезпеченням прав конституційних народів, скільки представників "інших" національностей.

І "вишенька на торті" – після розвалу БіГ Додік, згідно зі статтею 5, мріє продовжити шлях до ЄС!

Як відповість Захід?

І якщо "договір" викликає масу запитань, то їх виникає ще більше до "Інформації про необхідність почати процедуру врегулювання відносин РС та ФБіГ відповідно до Дейтонських угод та міжнародних актів".

Якщо коротко, цей документ має на меті довести, що саме Дейтонські угоди призвели до намірів Додіка здійснити РС-exit.

Інформація є небезпечною сумішшю правди та фальсифікацій. Основні "винуватці" всіх проблем – це "Дейтон", високий представник та Конституційний суд БіГ, міжнародна спільнота й бошняки.

Немає сенсу аналізувати цей документ. Щоб зрозуміти його зміст, достатньо прочитати назви окремих розділів: "Антидейтонська діяльність високого представника" (який намагається достукатися до розуму Додіка та зупинити його сепаратистську діяльність), "Антидейтонська діяльність Конституційного суду БіГ" (наразі тривають слухання щодо порушення Додіком законів БіГ та рішень високого представника), "Деструктивна діяльність бошняцьких політиків", "Тиск на РС".

Відверті спекуляції навколо повноважень, функцій, прав ентитетів заповнюють цю "Інформацію", за якою винуватими є всі, окрім Додіка та політиків РС…

Треба визнати: робота здійснена чимала. І спрямована вона на знищення не тільки БіГ, але й миру та стабільності в регіоні.

Не важко уявити, як з радістю потирає руки кремлівській диктатор – на Балканах дійсно запахло новою великою війною.

А щоб підготувати сприятливу основу для передачі "договору" до влади ФБіГ, Додік забезпечив схвалення Народною Скупщиною РС ще одного небезпечного документа – Декларації щодо захисту національних та політичних прав та спільного майбутнього сербського народу, яку схвалив Всесербський сабор (про захід та небезпеку цього документа можна почитати тут).

Але, здається, Додіку не вдалося домогтися бажаного – швидше навпаки.

Високий представник Крістіан Шмідт, посольства США, Великої Британії, Німеччини та інші знову висловили попередження та особливо наголосили, що не буде ніякого роз’єднання, ми цього не допустимо.

А Шмідт відверто заявив, що він мусить вжити заходів, які передбачає його мандат, для забезпечення миру та стабільності в країні. Заворушилися підрозділи EUFOR.

Виглядає так, що презентація "договору" та схвалення Декларації для Додіка стали останнім аргументом. Адже справи в нього дійсно погані.

США запровадили санкції не тільки проти самого Додіка та керівництва РС, але й проти їхніх родин та родинних підприємств і компаній. А у випадку продовження сепаратиських спроб – обіцяють схвалити додаткові санкції проти Додіка.

У Скупщині БіГ його партія втратила одне місце на користь представника опозиції. В Суді БіГ очікується обвинувальне рішення в його справі.

Скорочується фінансування РС, навіть Угорщина з обіцяних 300 млн євро надала лише третину. Деякі іноземні компанії почали виводити інвестиції. Від Росії, окрім слів підтримки, нічого конкретного немає, а цього замало.

В РС зростає невдоволення рівнем життя, яке погіршується за президенства Додіка. Та й сербський президент Александар Вучич, як повідомляє регіональна преса, натякнув на те, що може відвернутися від "другаря Мілорада".

Деякі аналітики та ЗМІ не виключають, що високий представник може відправити президента РС у відставку, а суд – схвалити рішення про ув’язнення…

Найближчі тижні дадуть остаточну відповідь на питання, в чому полягає план Додіка.

Чи він дійсно спробує оголосити незалежність Республіки Сербської, ризикуючи стати ув’язненим?

Чи просто підвищує ставки для шантажу Заходу?

А головне – ми побачимо, якої міри сягає терпіння Заходу і чи не вирішать там вирішити "проблему Додіка", який вже багато років загрожує миру на Балканах.

Автор: Володимир Цибульник,

кандидат історичних наук, тимчасовий повірений у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік)