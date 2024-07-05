Ультраправые Испании оставят группу Мелони в Европарламенте, чтобы присоединиться к альянсу Орбана

Испанская ультраправая партия Vox заявила, что покинет группу "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР) в Европарламенте, чтобы присоединиться к новому альянсу, возглавляемому премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Этот шаг наносит удар по надеждам премьера Италии Джорджии Мелони, чья партия является сильнейшей в ЕКР, в том, чтобы сохранить их позиции как третьей по величине группы в Европарламенте и возглавить оппозицию к большинству, состоящему из умеренных консерваторов, социал-демократов и либералов.

"Патриотические силы, чье присутствие в Европарламенте возросло, имеют историческую возможность превратить мандат избирателей на одну большую группу, которая может стать альтернативой коалиции между правоцентристами, социалистами и крайними левыми", – говорится в заявлении Vox.

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Испанские ультраправые также отметили, что предложенная Орбаном группа под названием "Альянс партриотов" является ответом на призыв тех, кто "требует радикального и срочного изменения курса" ЕС.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль заявил в интервью газете La Gaceta, что партия Мелони "Братья Италии" "всегда будет партнером, другом и союзником Vox", а также поблагодарил польскую партию "Право и справедливость", которая отказалась присоединиться к альянсу Орбана, за то, что она "находится в авангарде борьбы патриотов в Европе".

Поэтому у "Альянса патриотов" уже есть пять партий-членов из семи, необходимых для формирования фракции – кроме Vox это также "Фидес" Орбана, ANO чешского экс-премьера Андрея Бабиша, Австрийская партия свободы Герберта Кикля и португальские ультраправые.

Этой группе все еще нужно будет убедить партнеров из двух других стран присоединиться, чтобы официально стать парламентской группой.

Соучредители группы теперь надеются на решение еще одного "тяжеловеса" из Франции – "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Также Орбан и Бабиш якобы надеются, что итальянская "Лига" Маттео Сальвини и Партия свободы Герта Вилдерса из Нидерландов могут заинтересоваться участием в их объединении вместо нынешней группы "Идентичность и демократия".

Недавно сообщалось, что "Альянсу патриотов" не удалось привлечь польскую "ПиС" и партию словацкого премьера Роберта Фицо.

Уже существующие или новые политические группы-фракции в Европарламенте должны официально объявить свои названия и состав до 15 июля, перед инаугурационным пленарным заседанием. Поэтому на эти переговоры остается менее двух недель.

Напомним, 30 июня венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль объявили о создании нового правого альянса в Европарламенте под названием "Патриоты за Европу" и заявили, что стремятся сделать его "самой большой фракцией европейских правых".