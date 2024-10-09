Bild: Зеленский в пятницу будет с визитом в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу прибудет с визитом в столицу Германии, который вероятно планировали под заседание формата "Рамштайн" на уровне лидеров.

Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве сообщил Bild, пишет "Европейская правда".

По информации издания, украинский президент прибудет в пятницу 11 октября и раскроет канцлеру Олафу Шольцу детали своего "плана победы", который ранее показал президенту США Джо Байдену.

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Кроме того, планируются конфиденциальные переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Визит Зеленского в Берлин вероятнее всего планировался в связи с проведением на следующий день, 12 октября, встречи формата "Рамштайн" на уровне лидеров на одноименной американской авиабазе.

Впрочем, уже подтвердили, что 12 октября встреча не состоится. Основным фактором стало изменение планов президента США Джо Байдена.

Несмотря на заявления о ее "переносе" на пока не определенную дату пока не известно, состоится ли в будущем встреча на уровне лидеров, как это было запланировано на этой неделе.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.