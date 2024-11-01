В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявили, что не будут отзывать закон "О прозрачности иностранного влияния", который стал одной из причин ухудшения отношений страны с западными партнерами и замораживание движения страны в ЕС.

[Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, которого цитирует грузинский "Первый канал".

В ходе брифинга ему задали вопрос о возможности отзыва скандального закона, на что он ответил: "Нет. Вы не обрадуетесь, но мы не будем его отзывать".

По словам Мдинарадзе, если бы в Грузии не было этого закона, "на проспекте Руставели сейчас бы стояли десятки тысяч людей".

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"И этот закон, и запрет пропаганды (закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды". – Ред.) были легитимизированы большинством грузинского народа", – добавил представитель партии власти Грузии.

В ЕС неоднократно заявляли, что принятие аналога российского закона об иноагентах приостановило евроинтеграцию Грузии.

Также в ЕС критиковали законодательный пакет, ограничивающий права представителей ЛГБТ, отмечая, что он еще больше уводит Грузию с пути ЕС.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил 30 октября, что отмена закона об "иностранном влиянии" и закона о так называемых "семейных ценностях" является условием, которое позволит стать Грузии на путь возобновления движения в ЕС.

Как известно, на саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии.