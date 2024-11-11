Боррель объяснил, когда Европа передаст Украине обещанный миллион снарядов

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС передал Украине более 980 тысяч снарядов из обещанного миллиона.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Боррель признал, что ЕС не выполнил обещание поставить миллион снарядов до весны 2024 года, однако заверил, что до конца года Украина получит обещанные боеприпасы и даже больше.

"Мы почти сделали это. Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов, и очень скоро передадим 1 миллион снарядов. Я знаю, что мы брали обязательства достичь этого уровня до весны – и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились", – рассказал глава европейской дипломатии.

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Он также напомнил, что Украина получила большое количество боеприпасов по двусторонним соглашениям со странами-членами, а также по чешской инициативе, "которая работает, хотя и не так быстро, как мы ожидали".

Всего до конца года ЕС должен поставить в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов, добавил Боррель.

Говоря о возможных поставках в следующем году, он отметил: "Как выйдем на крейсерскую скорость – то сможем продолжать и поставлять Украине такое же количество боеприпасов".

Боррель добавил, что ключевая проблема была не в количестве имеющихся снарядов, а в их производстве.

"Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год – то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали. Сейчас мы уже имеем эту производственную мощность", – резюмировал он.

В конце августа Боррель заявлял, что Европейский Союз подготовил для Украины около 700 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона, и отмечал, что промышленность продолжает набирать обороты.

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