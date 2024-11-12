Трамп выбрал "ястребов" Марко Рубио и Майка Уолтца на госсекретаря и советника по нацбезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатами на две ключевые должности в сфере внешней политики, обе должности должны занять политики, принадлежащие к ястребиному крылу партии и более склонные к поддержке Украины, чем классические трамписты.

О сделанном Трампом выборе кандидатур сообщают многочисленные американские медиа, эту информацию также подтверждают собеседники "Европейской правды" в США.

На должность главы Государственного департамента, то есть внешнеполитического ведомства США, будет номинирован сенатор от Флориды Марко Рубио, вице-председатель комитета по вопросам разведки, который также является старшим членом комитета по вопросам международных отношений. Первым о его номинировании сообщила The New York Times. Сейчас его выдвижение публично подтверждают также его коллеги, в частности, еще один сенатор от Флориды Рик Скотт.

"Он (Рубио) восстановит американское лидерство в мире", – заявил Скотт относительно номинирования Рубио. Будущий госсекретарь в следующем году должен быть утвержден Конгрессом, но учитывая сделанный выбор и то, что у Трампа будет контроль в обеих платах – это кадровое решение не встретит проблем.

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Рубио настаивал на важности поддержки Украины и даже публично критиковал однопартийцев за сомнение в необходимости помогать Украине. В то же время он проголосовал против многострадального проекта с 61 млрд долларов на поддержку Украины.

В последнее время он несколько изменил риторику относительно путей завершения войны, но остается в более благосклонном к Украине лагере республиканцев.

Советником по вопросам нацбезопасности должен стать конгрессмен Майк Уолтц, также избранный из Флориды. О его назначении сообщают многочисленные медиа, как The Washington Post, и источники ЕП.

Как рассказывала "Европейская правда", Уолтц – ветеран армии США и первый "зеленый берет" (служил в Силах спецопераций США), который избрался в Конгресс.

Уолтц имеет опыт работы в Пентагоне советником, а также работал в секторе обороны руководителем одного из подрядчиков Минобороны. В Палате представителей он занимается темой противостояния Китаю и уменьшения зависимости от китайских ресурсов и считается одним из самых жестких его критиков в Республиканской партии.

Несмотря на отсутствие опыта работы в администрации Трампа, Уолтц поддерживает с ним дружеские отношения – не в последнюю очередь из-за того, что Уолтц активно защищает экс-президента во время выступлений на Fox News, – и консультирует его по вопросам национальной безопасности.

Он выступает за дальнейшую поддержку Украины, но с упором на контроль за расходами средств американских налогоплательщиков.

Как сообщалось, Трамп выдвинул постпредом в ООН трампистку, которая жестко критикует организацию.

Ранее польский президент Дуда раскрыл, о чем говорил в первом разговоре с избранным президентом США.