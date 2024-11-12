Президент Чехии: Выборы в США показали уязвимость даже устоявшейся демократии

Президент Чехии Петр Павел считает, что выборы в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, показали, насколько уязвимой может быть демократия даже в странах, где она уже давно устоялась.

Об этом он заявил во время встречи со студентами в городе Зноймо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

По словам Павела, это связано с меньшей заинтересованностью и меньшей осведомленностью людей, а следовательно, большей склонностью к манипуляциям или запугиванию.

Чешский президент сказал, что его личное мнение о Трампе не играет роли, важным является интерес страны, который заключается в сотрудничестве с США.

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"Выборы были демократическими, граждане сделали выбор, и для нас это не означает ослабление отношений с США", – отметил Павел.

Он добавил, что имеет личное мнение относительно Трампа, но не стал его комментировать.

"Я встречался с ним лично несколько раз, видел, как он вел себя, что говорил, смотрел, как он агитировал, как высказывался по разным вопросам. У меня сложилось мнение о нем, но оно не имеет отношения к делу. Он – президент, я – президент, и каждый из нас представляет свою страну", – рассказал президент Чехии.

Он убежден, что в интересах Чехии не обострять отношения с США, а наоборот, искать сотрудничества.

Вопрос, по мнению Павела, будет заключаться в том, как Трамп сможет выполнить свои предвыборные обещания, в частности, сможет ли он закончить войну в Украине и при каких условиях.

"Если у кого-то и есть ключ к быстрому завершению войны, то это у президента Путина. Но он этого не сделает, у него есть свой интерес, который заключается в том, чтобы контролировать хотя бы часть Украины", – добавил он.

Напомним, неофициально сообщают, что Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре проявил интерес к двум пунктам его "плана победы".

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