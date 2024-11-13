Трамп пошутил, что может стать президентом США в третий раз

Избранный президент США Дональд Трамп предположил, что может снова участвовать в выборах на высший пост, хотя это прямо запрещено Конституцией.

Такое он сказал на встрече с республиканцами Палаты представителей в Вашингтоне в среду, 13 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

В публичной части выступления перед республиканцами Трамп "поблагодарил всех" за хороший результат на президентских выборах и выборах в Конгресс.

Когда прессу выводили из зала, Трамп пошутил: "Я подозреваю, что не буду баллотироваться снова, если вы не сделаете что-то другое, если вы не скажете: он настолько хорош, что мы должны что-то придумать".

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Напомним, что по Конституции США президенты могут избираться только на два четырехлетних срока – как подряд, так и с перерывами.

Встреча Трампа с республиканцами состоялась до того, как избранный президент США прибыл в Белый дом, где его принял Джо Байден для обсуждения передачи власти.

По последним подсчетам, республиканец получил голоса 312 выборщиков на президентских выборах 5 ноября при минимально необходимых 270.