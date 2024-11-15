"Президент" оккупированной Абхазии пообещал отозвать соглашение с РФ, спровоцировавшее протесты

Так называемый "президент" оккупированной РФ грузинской Абхазии Аслан Бжания пообещал отозвать проект ратификации инвестиционного соглашения с Россией, спровоцировавшей массовые протесты.

Как сообщает "Новости Грузия", пишет "Европейская правда", такое заявление от пресс-службы Бжании распространили местные ресурсы.

У Бжании заявили, что "готовят документ об отзыве законопроекта из парламента" и что такое решение приняли "для стабилизации ситуации".

Напомним, перед ожидаемым голосованием в "парламенте" Абхазии по инвестиционному соглашению с Россией там собрался большой протест.

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Голосование решили перенести, однако митингующие заявили, что не разойдутся, и требовали провести голосование и отклонить соглашение. Протест перерос в столкновения.

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