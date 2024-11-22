Байден назвал "возмутительным" ордер МУС на арест израильского премьера

Президент США Джо Байден резко отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Заявление Байдена приводит пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Американский президент назвал "возмутительным" решение МУС по ордерам на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

"Позвольте мне еще раз четко заявить: на что бы ни намекал МУС, между Израилем и ХАМАС нет равнозначности – никакой", – подчеркнул он.

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Байден добавил, что США всегда будут стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности.

Накануне стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС.

США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.