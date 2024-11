Швеция вскоре объявит о выделении значительных средств на разработку и производство Украиной собственного дальнобойного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместном брифинге с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Швеции.

Йонсон заявил, что Швеция вскоре выделит "значительные средства" в качестве инвестиции, что позволит Украине запустить массовое производство собственных дальнобойных ракет и ударных беспилотников.

Sweden will soon contribute substantial funds to make Ukraine able to mass produce Ukrainian long-range missiles and long range drones. Presented the news with 🇺🇦 defence minister Rustem Umerov at Karlberg Castle today. (1/4) pic.twitter.com/QoGEWYVq53

