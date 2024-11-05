The Guardian: Трампу советуют преждевременно заявить о победе на выборах

Некоторые советники Дональда Трампа порекомендовали ему преждевременно объявить о победе на президентских выборах в ночь на 6 ноября, если первые результаты из ключевых штатов будут для него благоприятными.

Об этом The Guardian узнал от окружения Трампа, пишет "Европейская правда".

Как говорится в публикации, некоторые в окружении Трампа считают, что он ничего не потеряет, если объявит о победе, когда будет иметь преимущество в несколько сотен тысяч голосов в Пенсильвании или если закрытые опросы республиканцев укажут на возможность победы.

Но в окружении экс-президента США предостерегают, что в случае небольшого разрыва в ключевых штатах Трамп должен воздержаться от заявлений. Этого мнения придерживаются и его наиболее протрамповские знакомые, в частности Стивен Бэннон, с которым Трамп, по данным The Guardian, говорил на прошлой неделе.

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Издание пишет, что пока неизвестно, какое решение принял для себя республиканец. Но источники говорят, что последнее слово будет именно за Трампом, и если он решит преждевременно объявить себя победителем выборов, его не смогут от этого отговорить.

СМИ писали, что представители Демократической партии подготовились к развитию событий, при которых кандидат-республиканец преждевременно объявит о своей победе на выборах президента США.

Ранее во вторник Трамп заявил, что будет готов признать свое поражение после голосования во вторник, "если это будут честные выборы".

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