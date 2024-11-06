Трамп заявил о победе на президентских выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ночной речи, которую транслировали в прямом эфире ряд американских СМИ.

Трамп начал выступление словами, что со своей командой "поможет исцелить страну".

"Мы сделали нечто историческое, мы преодолели препятствия, которые казалось невозможным преодолеть. Сейчас уже понятно, что мы получили самую невероятную политическую победу, которой наша страна еще не видела. Спасибо американскому народу за невероятную честь быть избранным вашим 47-м президентом, как и вашим 45-м президентом", – заявил Дональд Трамп.

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Он пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

"Это будет действительно золотым веком для США... Это замечательная победа для американского народа, которая позволит нам сделать Америку снова великой", – заявил Трамп.

Сторонники многократно скандировали Трампу из зала: "США, США".

Сразу несколько моделирований результатов выборов в США предсказали победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Уже известно, что Трамп побеждает в колеблющихся штатах Северная Каролина и Джорджия и ожидаемо победит в ключевом штате Пенсильвания.

Также Республиканская партия возвращает контроль над Сенатом, где четыре года была в меньшинстве, что обеспечит Трампу большое преимущество в случае возвращения на президентский пост.

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