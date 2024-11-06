У Трампа рассказали о его первых шагах после возвращения в Белый дом

Старший советник предвыборной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что первые шаги республиканца после возвращения в Белый дом будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире CBS.

По словам Миллера, первые действия Трампа на посту президента США будут касаться вещей, которые он может осуществить исполнительными указами, то есть без дополнительного одобрения Конгресса.

"Вся политика по безопасности границ, которая была введена Трампом, может быть просто возвращена так, как она была раньше. Им (команде Трампа. – Ред.) не нужно решение Конгресса, чтобы вернуть защиту границы", – добавил он.

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Другой мерой, которую будущий президент США может сделать быстро, Миллер назвал расширение разведки энергоресурсов, что позволит снизить цены.

"Другие действия, конечно, потребуют законодательных действий и соответствующих решений", – указал советник Трампа.

Отдельно Миллер похвалил действия своего руководителя, который, по его словам, превратил Республиканскую партию в "партию рабочего класса", что показало рост поддержки со стороны темнокожих избирателей и избирателей латиноамериканского происхождения.

Вопросы экономики и иммиграции, как известно, вызывали наибольшее беспокойство среди американских избирателей, участвовавших в выборах президента США. Они также лучше оценивали способность Трампа, чем Камалы Харрис, справиться с этими вызовами.

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