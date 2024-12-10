Как Финляндия сделала важный шаг по финансовому наказанию РФ и какие последствия он будет иметь

Финляндия имеет вторую самую длинную, после Украины, границу с Россией в Европе и богатую на вызовы историю взаимоотношений со своим восточным соседом.

Сейчас одним из важных аспектов противостояния между Суоми и РФ является вопрос замороженных российских активов и их будущей судьбы.

О том, как действия Финляндии в этом направлении могут стать важным элементом международной стратегии возмещения, читайте в статье Софии Косаревич и Ивана Городиского из Центра Днестровского Финский прецедент: как Хельсинки увеличивает шансы добиться компенсации от РФ. Далее – краткое ее изложение.

В конце октября НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что Окружной суд Хельсинки удовлетворил ее ходатайство и наложил арест на российские активы в Финляндии, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

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Это решение было принято Окружным судом Хельсинки еще в августе 2024 года, а через два месяца, 24 октября, исполнительная служба Финляндии выполнила его, заблокировав соответствующие российские активы.

Арест наложен на более 40 объектов недвижимости, половина которых – дипломатическая недвижимость, в частности резиденции дипломатов.

И хотя о конфискации активов речь пока не идет, принятые шаги имеют важное символическое и практическое значение. Запрос "Нафтогаза" касался выполнения решения Постоянной палаты третейского суда в Гааге, принятого в апреле 2023 года, о компенсации убытков, которые компания понесла в результате экспроприации ее активов в Крыму Россией в 2014 году.

Общая сумма возмещения была оценена в $5 млрд.

Из-за отказа Кремля добровольно выполнить решение арбитража "Нафтогаз" инициировал его принудительное исполнение в юрисдикциях, где имеются российские активы.

Но именно действия финской системы правосудия и исполнительных органов стали первыми практическими шагами на пути к выполнению решения Постоянной третейской палаты в интересах "Нафтогаза".

Это решение станет мощным сигналом для других компаний.

Прежде всего для тех, которые ведут арбитражные споры с Россией о возмещении убытков, причиненных агрессией против Украины.

И важно и то, что кроме интересов "Нафтогаза" и Украины в целом, это решение отвечает и интересам Финляндии.

Решение Окружного суда Хельсинки об аресте российских активов в пользу "Нафтогаза" является не только проявлением поддержки Украины, но и частью более широкой стратегии Финляндии по противодействию гибридным угрозам со стороны России.

Правительство Финляндии давно осознает, что наличие российской собственности на финской территории может представлять угрозу национальным интересам и безопасности. Соответственно, страна принимает меры для минимизации такого влияния.

Однако Россия тоже ответила, фактически конфисковав активы финского бизнеса в России.

Украине следует быть готовой, что на этом пути финское правительство будет действовать в собственных интересах. В частности, существует вероятность, что более "мягкие" решения по российским активам могут быть приняты, если это будет необходимо для достижения компромиссов в интересах Финляндии и финского бизнеса.

Несмотря на то, что дальнейший успех "Нафтогаза" в Финляндии не гарантирован, этот прецедент имеет большое значение. Он демонстрирует возможность прогресса в исполнении арбитражных и судебных решений против России, принятых в пользу украинских и иностранных инвесторов.

Хотя до конечного результата – конфискации российских активов – еще далеко, это решение открывает перспективы масштабирования этой практики в других странах, создавая эффект тактики "тысячи мелких порезов".

В то же время украинскому правительству необходимо системно сотрудничать с союзниками для преодоления вызовов, связанных с заблокированными активами западных компаний в России. Кремль уже использует эти активы как инструмент скрытого шантажа.

Подробнее – в материале Софии Косаревич и Ивана Городисского Финский прецедент: как Хельсинки увеличивает шансы добиться компенсации от РФ.