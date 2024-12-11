СМИ: США осуществили первые контакты с повстанцами, свергшими режим Асада в Сирии

В Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Башара аль-Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters на основе общения с двумя чиновниками и помощником члена Конгресса, которые были проинформированы о первых контактах Штатов с повстанцами.

Штаты передали повстанцам призыв не перенимать власть автоматически без какого-либо официального процесса, а обеспечить формирование более представительного переходного правительства.

Контакты с группой "Хаят Тахрир аш-Шам", которая на начальных этапах была связана с "Аль-Каидой" и оказалась в террористическом списке США, осуществляли в координации с союзниками США на Ближнем Востоке, в частности Турцией. Также Белый дом поддерживает контакты по этому вопросу с командой Трампа.

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Собеседники не стали уточнять, сообщение передали напрямую или через посредников.

Обсуждение называют частью попыток Вашингтона держать связь с различными группами интересов внутри Сирии и предотвратить хаос после падения Асада.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил условия, при которых Штаты признают и поддержат новую власть в Сирии.

Собеседник агентства из Конгресса говорит, что от некоторых членов Конгресса начали раздаваться призывы к снятию санкций США, наложенных на Сирию и в частности группу повстанцев, если они согласятся на определенные требования США.

Ранее от чиновников США неоднократно звучали заявления, что они планируют продолжать военную операцию против ИГИЛ на северо-востоке Сирии, чтобы не допустить его усиления в условиях "вакуума власти". Кроме того, Штаты хотят предотвратить усиление влияния в Сирии группировок, имеющих поддержку Ирана.

Ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

Также ситуацию в Сирии будут обсуждать лидеры стран G7 на виртуальном саммите 13 декабря.