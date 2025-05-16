Польша готовит для Украины 47-й пакет военной помощи

Польша готовит для Украины очередной пакет военной помощи на 200 млн евро.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава посольства Польши в Украине Петр Лукасевич.

Говоря о военной помощи, которую Польша предоставила Украине во время полномасштабного российского вторжения, Лукасевич подчеркнул, что страна готовит 47-й пакет на сумму около 200 млн евро, который будет передан Украине в ближайшие месяцы.

По его словам, 46-й пакет военной помощи Украине был на сумму около 230 млн евро. Он включал в себя боеприпасы, корпоративные системы, запчасти, а также другие вещи, которые служат солдатам.

Глава польского посольства рассказал, что его страна передала Украине в период с 2022 по конец 2024 года.

"318 танков, 536 боевых машин различных типов, 136 артиллерийских систем различных калибров, 10 самолетов, 10 боевых вертолетов. Польские САУ Krab, польские танки служили украинцам в победах, а не только в обороне", – отметил он.

Также, по словам Лукасевича, страна передала огромное количество боеприпасов, боевых материалов, горюче-смазочных материалов, запчастей.

"Очевидно, что это огромные объемы, сумма которых составляет около 4,5 млрд евро. Для масштаба нашей страны, нашей армии это очень большая сумма", – подчеркнул польский дипломат.

Он признал, что страна передала больше всего в начале войны, однако обратил внимание на то, что и сейчас Польша передает дальнейшие пакеты.

В этом же интервью он заявил, что передача советских истребителей МиГ-29 Украине вполне возможна и соответствующие переговоры продолжаются.

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