ЕСПЧ встал на сторону компании, которая требует от Молдовы компенсации в размере почти 1 млрд евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 15 мая признал Молдову виновной в нарушении права компании Seksimp Group на справедливое судебное разбирательство и право собственности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Newsmaker.

Предприятие, принадлежащее гражданину Словении, требовало от властей 3,435 млн евро компенсации стоимости имущества, проданного на аукционе, и 994,241 млн евро компенсации упущенной выгоды.

ЕСПЧ предоставил компании и правительству Молдовы три месяца для достижения соглашения. Если стороны не договорятся о размере компенсации, ее определит ЕСПЧ.

Компанию Seksimp Group в 2002 году основал в Молдове гражданин Словении. Предприятие сдавало в аренду земельные участки и свинарники.

18 июня 2010 года компания заключила договоры аренды нескольких свинарников и участков с двумя компаниями. Через несколько дней после регистрации договора аренды в реестре недвижимости первая компания попыталась перечислить арендную плату, но перевод не прошел.

В то же время первый арендатор заключил со вторым договор на покупку скота и кормов. В феврале 2011 года первый арендатор подал в суд против Seksimp Group, поскольку так и не получил в пользование земельные участки. Он требовал компенсацию материального ущерба, а второй арендатор наложил на него штраф за нарушение условий контракта.

Районный суд направил две повестки на юридический адрес Seksimp Group, однако учредитель компании находился за границей и не мог их получить.

В результате дело рассмотрели без участия представителей компании, и суд обязал Seksimp Group выплатить арендатору более 1,2 млн леев (72 тысячи евро на тот момент).

По истечении срока на обжалование с аукциона продали активы Seksimp Group. Словенский предприниматель узнал о продаже активов только в октябре 2011 года, когда новые владельцы оформили право собственности.

При этом два физических лица, купившие активы компании, через несколько дней перепродали их дороже. Заявитель утверждает, что теперь они принадлежат компании, зарегистрированной по тому же адресу, что и первый арендатор.

Seksimp Group подала апелляцию, попросив продлить срок обжалования и отменить вынесенное решение. В заявлении указали, что дело рассмотрели без участия учредителя, который находился за пределами Молдовы. Также отметили, что договоры на покупку скота и кормов между арендаторами не имеют отношения к запрашиваемой компенсации, которая, по мнению Seksimp Group, является несоразмерной.

В результате Апелляционная палата повторно рассмотрела дело, но оставила в силе решение суда.

Позже Seksimp Group обратилась в ЕСПЧ, который признал Молдову виновной и предоставил компании и правительству три месяца для достижения соглашения.

Напомним, недавно ЕСПЧ заявил о нарушении в деле о коррупции экс-главы НАБУ Сытника.

В апреле ЕСПЧ начал процедуру по жалобе на незаконное усыновление украинских детей в Крыму.