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Уходящий с должности глава МИД Литвы загадочно пообещал "устроить эскалацию"

Новости — Четверг, 12 декабря 2024, 14:41 — Мария Емец

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который завершит работу в должности после принятия присяги новым правительством, загадочно попрощался, пообещав "устроить эскалацию".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его заметке в X (Twitter).

Ландсбергис отметил, что его роль как министра иностранных дел завершается, но мировая борьба за ценности свободы еще продолжается.

"Моя маленькая страна сыграла важную роль в этой битве, и ваша поддержка была в ней очень важной, поэтому спасибо всем. Но я не ухожу "на пенсию", я решил устроить эскалацию", – написал Габриэлюс Ландсбергис, не намекая, что имеет в виду.

Он продолжил шуткой, что оставляет ведомство "в умелых лапах" кота Ранго, которого поселил в МИД как "кошачьего атташе" и даже создал для него отдельный аккаунт.

Также Ландсбергис призвал продолжить поддержку "украинцев, грузин, тайваньцев и всех свободолюбивых народов".

Габриэлюс Ландсбергис отметился как один из самых громких голосов в поддержку Украины на международной арене и критик других стран Запада за недостаточную решительность.

В то же время в родной стране он не получил большой популярности. Последние годы Ландсбергиса на посту сопровождлись конфликтами с президентом Гитанасом Науседой.

На последних парламентских выборах Ландсбергис получил место в Сейме, но отказался от него, и объявил, что берет перерыв в политической карьере.

Новоизбранный вице-спикер Сейма Литвы Агне Ширинскиене раскритиковала Ландсбергиса за то, что тот оставил ей в наследство кабинет без мебели.

Напомним, днем 12 декабря Сейм Литвы утвердил программу нового правительства, вскоре новый премьер и министры должны принять присягу.

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Литва
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