Уходящий с должности глава МИД Литвы загадочно пообещал "устроить эскалацию"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который завершит работу в должности после принятия присяги новым правительством, загадочно попрощался, пообещав "устроить эскалацию".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его заметке в X (Twitter).

Ландсбергис отметил, что его роль как министра иностранных дел завершается, но мировая борьба за ценности свободы еще продолжается.

Dear friends,

My time as Lithuania's Foreign Minister ends today, but the global fight for freedom goes on. My small country has taken a big role in this battle, and your support has been a huge part of that, so I thank you all 🫶

But I'm not retiring, I decided to escalate 😃 pic.twitter.com/zaH8qgd0dl Реклама: December 12, 2024

"Моя маленькая страна сыграла важную роль в этой битве, и ваша поддержка была в ней очень важной, поэтому спасибо всем. Но я не ухожу "на пенсию", я решил устроить эскалацию", – написал Габриэлюс Ландсбергис, не намекая, что имеет в виду.

Он продолжил шуткой, что оставляет ведомство "в умелых лапах" кота Ранго, которого поселил в МИД как "кошачьего атташе" и даже создал для него отдельный аккаунт.

Также Ландсбергис призвал продолжить поддержку "украинцев, грузин, тайваньцев и всех свободолюбивых народов".

Габриэлюс Ландсбергис отметился как один из самых громких голосов в поддержку Украины на международной арене и критик других стран Запада за недостаточную решительность.

В то же время в родной стране он не получил большой популярности. Последние годы Ландсбергиса на посту сопровождлись конфликтами с президентом Гитанасом Науседой.

На последних парламентских выборах Ландсбергис получил место в Сейме, но отказался от него, и объявил, что берет перерыв в политической карьере.

Новоизбранный вице-спикер Сейма Литвы Агне Ширинскиене раскритиковала Ландсбергиса за то, что тот оставил ей в наследство кабинет без мебели.

Напомним, днем 12 декабря Сейм Литвы утвердил программу нового правительства, вскоре новый премьер и министры должны принять присягу.