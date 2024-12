Уходящий с должности глава МИД Литвы загадочно пообещал "устроить эскалацию"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который завершит работу в должности после принятия присяги новым правительством, загадочно попрощался, пообещав "устроить эскалацию".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его заметке в X (Twitter).

Ландсбергис отметил, что его роль как министра иностранных дел завершается, но мировая борьба за ценности свободы еще продолжается.

Dear friends,

My time as Lithuania's Foreign Minister ends today, but the global fight for freedom goes on. My small country has taken a big role in this battle, and your support has been a huge part of that, so I thank you all 🫶

But I'm not retiring, I decided to escalate 😃 pic.twitter.com/zaH8qgd0dl

