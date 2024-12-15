Назначенный властью президент Грузии получил приглашение на визит в Сербию

Президент Сербии Александар Вучич первым пригласил посетить страну новоутвержденного "президента" Грузии, экс-футболиста Михеила Кавелашвили, которого не признает действующий президент Саломе Зурабишвили.

Об этом пишет NewsGeorgia со ссылкой на приветственное послание Вучича, передает "Европейская правда".

Экс-футболиста Михаила Кавелашвили, который был утвержден главой Грузии в субботу, 14 декабря, на выборах президента, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, получил первое приглашение на зарубежный визит.

Как передают журналисты – его зовет президент Сербии в своем приветственном послании.

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"В то время, когда мир сталкивается со многими трудными и комплексными проблемами, крайне важно, чтобы лидеры всех стран сосредоточились на установлении мира и стабильности. На этом пути у вас будет надежный партнер и друг в лице Сербии", – заявил Вучич.

Отметим, действующий президент Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты.

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