Назначенный властью президент Грузии получил приглашение на визит в Сербию
Президент Сербии Александар Вучич первым пригласил посетить страну новоутвержденного "президента" Грузии, экс-футболиста Михеила Кавелашвили, которого не признает действующий президент Саломе Зурабишвили.
Об этом пишет NewsGeorgia со ссылкой на приветственное послание Вучича, передает "Европейская правда".
Экс-футболиста Михаила Кавелашвили, который был утвержден главой Грузии в субботу, 14 декабря, на выборах президента, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, получил первое приглашение на зарубежный визит.
Как передают журналисты – его зовет президент Сербии в своем приветственном послании.
"В то время, когда мир сталкивается со многими трудными и комплексными проблемами, крайне важно, чтобы лидеры всех стран сосредоточились на установлении мира и стабильности. На этом пути у вас будет надежный партнер и друг в лице Сербии", – заявил Вучич.
Отметим, действующий президент Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты.
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