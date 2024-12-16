ЕС не даст денег на достройку Хмельницкой АЭС и напоминает о набсовете "Энергоатома"

Законопроект о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС за счет западных доноров, который парламент планирует рассмотреть утром во вторник, 17 декабря, разрабатывался без консультаций с ЕС, хотя власть Украины имеет суверенное право на воплощение проекта.

Об этом заявила в комментарии "Европейской правде" посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Речь идет о правительственном законопроекте №11146 "о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции", зарегистрированном еще в апреле 2024 года.

Ранее этот проект вызвал споры в обществе и депутатском корпусе. Но, как утверждают народные депутаты, во вторник 17 декабря он поставлен первым номером в повестке дня заседания Верховной Рады.

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Глава дипмиссии ЕС в Украине в комментарии "ЕвроПравде" в понедельник подчеркнула, что структуры Евросоюза не были привлечены к подготовке этой законодательной инициативы.

"Мы не принимали участия в подготовке этого законопроекта. Но это решение полностью в компетенции украинской власти – будет ли Украина строить АЭС или нет", – заявила она.

Стоит заметить, что правительство рассчитывает использовать средства доноров на достройку АЭС. Катарина Матернова отметила, что ЕС не будет принимать в этом участия. "Евросоюз не финансирует развитие ядерных электростанций, в частности из-за того, что в ЕС есть разные позиции по ядерной энергетике", – пояснила она.

Дипломат одновременно подчеркнула, что у ЕС есть другие ожидания от власти Украины в контексте деятельности "Энергоатома". Она обратила внимание на то, что Украина добровольно взяла на себя обязательства привести наблюдательный совет "Энергоатома" в соответствие со стандартами ОЭСР, что требует наличия у этой государственной компании независимого наблюдательного совета.

"Я хочу подчеркнуть, что мы что мы очень заинтересованы в формировании наблюдательного совета "Энергоатома". И мы в G7 на прошлой неделе направили письмо об этом премьер-министру", – сказала посол ЕС.

"Состав наблюдательного совета был сформирован в июне, настало время завершить процесс, подписать контракты и запустить наблюдательный совет. Его мнение будет важным фактором в решениях по финансированию тех или иных проектов", – добавила она

Напомним, законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС несколько раз пытались поставить на голосование, но впоследствии снимали с повестки дня.

В июле антикоррупционное управление Верховной рады выявило коррупционные риски в законопроекте.