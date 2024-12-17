Стефанишина: Украина с ЕС составила план открытия переговорных разделов в 2025 году

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в ЕС в 2025 году, составили план открытия переговорных разделов по вступлению.

Об этом она сказала во время выступления на Всеукраинском конгрессе местных и региональных властей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По словам Стефанишиной, во время визита в Киев в начале декабря министр по европейским делам Дании Мари Бьерре Хольст спланировала "открытие переговорных разделов, которые планируют на датское председательство" в ЕС.

Также, утверждает вице-премьер, Украина вместе с Польшей и новым еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос спланировала открытие первых 15 переговорных разделов, которые касаются верховенства права, в первом полугодии 2025 года.

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"Это абсолютно возможно. Украина движется динамично, у нас положительная оценка по результатам отчета о расширении, у нас есть договоренности относительно наших обязательств, которые мы должны выполнить, и всех предпосылок для открытия второго кластера", – добавила она.

Стефанишина признала, что переговорный процесс будет непростым, поскольку открытие каждого кластера требует согласия всех 27 государств – членов ЕС.

"Безусловно, мы понимаем, что основные решения приходятся на апрель – это политические процессы в Польше. Но я думаю, что страны ЕС, и Брюссель, и прежде всего Украина осознают, что есть конкретный план действий, который позволит избежать влияния этих процессов на важные стратегические решения для Украины", – считает чиновница.

Переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 кластеров, которые открываются поочередно.

Киев во время польского председательства в Совете Европейского Союза в первой половине 2025 года будет стремиться открыть два переговорных кластера по вступлению в ЕС.

А заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква выразил надежду, что Брюссель согласится на беспрецедентное одновременное открытие всех глав на переговорах с ЕС.