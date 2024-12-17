Премьер Польши: Прекратите спекуляции о возможном поражении Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что западный мир должен поддержать Украину для достижения справедливого мира и не спекулировать о ее "возможном поражении".

Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

По мнению Туска, "впереди нас ждет большая игра за будущее Украины, Польши и Европы", ввиду чего он "от сердца" обратился к лидерам западного мира.

"Мы все, без исключения, должны поддержать Украину в это время больше, чем когда-либо прежде, ради мира, которого мы все ждем – никто не хочет мира больше, чем Украина, мы это знаем; и в ЕС никто не хочет мира больше, чем Польша, по схожим причинам", – добавил он.

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Польский премьер подчеркнул, что такой мир будет возможен тогда, когда он будет справедливым, а справедливым он будет тогда, когда весь западный мир сосредоточит свои усилия на этом.

"Прекратите спекулировать из любой столицы мира о возможном поражении Украины, это не имеет ничего общего с фактами", – подчеркнул Туск, добавив, что Украина успешно защищается от российского нападения, „вопреки некоторым негодяям".

"Сейчас настало время для всего Запада поверить в собственную силу и такую способность убедить всех игроков этой большой игры, что Украина и весь мир заслуживают справедливого мира, уважения к территории и границам", – добавил он.

Ранее премьер-министр Польши говорил, что на время председательства его страны в Совете ЕС – первое полугодие 2025 года – могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.

Перед этим Туск говорил, что учитывая избрание Дональда Трампа президентом США и возможными "мирными предложениями" важно не допустить ослабления Украины.