Туск: Ослабление Украины не соответствует жизненным интересам Польши

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что учитывая избрание Дональда Трампа президентом США и возможными "мирными предложениями" важно не допустить ослабления Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в субботу, 9 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Комментируя избрание Трампа, Туск упомянул о потенциальном влиянии изменения политики США на региональную стабильность. Как он сказал, "все осознают, что мы переживаем очень тяжелые времена", и Польша находится хоть и не "в эпицентре этого потенциального циклона", но "в очень трудном месте".

Относительно потенциальной миротворческой миссии, о которой спекулируют американские СМИ, премьер-министр Польши указал, что пока никаких официальных предложений не было. В то же время он выразил обеспокоенность относительно возможного сокращения американского присутствия в регионе.

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"Я бы очень хотел, чтобы Польша не была одинокой ни в одном из этих вариантов", – подчеркнул Туск, добавив, что не намерен эскалации польского участия в войне, но считает принципиально важным гарантировать безопасность Украины.

"Ни при каких обстоятельствах никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала, это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов", – подчеркнул он.

Премьер-министр Польши тогда же объявил, что вскоре встретится с президентом Франции, премьер-министром Великобритании, генсеком НАТО и лидерами северных и балтийских стран, чтобы обсудить трансатлантическое сотрудничество и войну в Украине.

В украинском МИД поблагодарили Дональда Туска за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины".