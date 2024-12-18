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Глава МИД Британии попустил Медведева за "бандитские угрозы" британскому СМИ

Новости — Среда, 18 декабря 2024, 16:54 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми поддержал газету The Times, в адрес которой разродился угрозами Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лэмми опубликовал в X (Twitter) фото, где читает свежий номер The Times, отметив, что от "бандитской угрозы" Медведева журналистам "пахнет отчаянием".

"Наши газеты представляют лучшие британские ценности: свободу, демократию и независимое мышление. Я поддерживаю The Times", – добавил он.

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Медведева зацепила редакционная статья The Times, где ликвидация российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, неоднократно распространявшего фейки о "биолабораториях" в Украине, названа "легитимным актом обороны со стороны государства, находящегося под угрозой".

The Times на этом фоне также призвала Запад увеличить помощь Украине.

Комментируя статью, Медведев в своем Telegram-канале фактически пригрозил убийством всем чиновникам стран НАТО и, как он выразился, "паршивым шакалам" из The Times.

Напомним, 17 декабря в столице России в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

По данным источника "Украинской правды" в спецслужбах, подрыв генерала является спецоперацией Службы безопасности Украины.

В Великобритании ранее заявили, что не будут оплакивать смерть "человека, который способствовал незаконному вторжению и навязал страдания и смерть украинскому народу".

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