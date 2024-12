Глава МИД Британии попустил Медведева за "бандитские угрозы" британскому СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми поддержал газету The Times, в адрес которой разродился угрозами Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лэмми опубликовал в X (Twitter) фото, где читает свежий номер The Times, отметив, что от "бандитской угрозы" Медведева журналистам "пахнет отчаянием".

"Наши газеты представляют лучшие британские ценности: свободу, демократию и независимое мышление. Я поддерживаю The Times", – добавил он.

Реклама:

Russia's Medvedev’s gangster threat against Times journalists smacks of desperation.



Our newspapers represent the best of British values: freedom, democracy and independent thinking. I stand with @thetimes. pic.twitter.com/L6jscmESgn