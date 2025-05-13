В Сербии задержали экс-чиновника, который "посодействовал" зятю Трампа в строительстве отеля

В Сербии задержали бывшего чиновника по подозрению в подделке документов, что упростило фирме Джареда Кушнера, зятя президента США, строительство роскошного отеля и жилого комплекса в Белграде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Сербская прокуратура сообщила о задержании Горана Васича – бывшего главы государственного органа по охране культурного наследия.

Он, по данным следствия, "злоупотребил своими полномочиями", подделав подписи на документе, в котором правительству Сербии предлагалось снять охранный статус с объекта, где хотела развернуть строительство компания Кушнера.

В прошлом году стало известно, что компания Кушнера получит в бесплатную аренду на 99 лет и право на строительство роскошного гостинично-жилого комплекса и музея на месте разрушенного НАТО здания генерального штаба армии бывшей Югославии.

По информации СМИ, инвестиции в строительство составляют около 500 миллионов долларов. Согласно предварительному соглашению, правительство Сербии должно получить 22 процента прибыли.

Для многих место разбомбленного здания генштаба Сербии является символом сопротивления страны против "агрессии" НАТО 1999 года. Поэтому в Белграде неоднократно устраивали протесты против застройки.

Последствия задержания Васича могут стать серьезным поворотом в до сих пор благосклонном отношении президента Александара Вучича к проекту, а также в его более широкой поддержке президента США Дональда Трампа и бизнеса его семьи.