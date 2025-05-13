Жалоба Украины на Польшу, Рубио летит в Стамбул, арест "короля" Германии: новости дня

Держсекретар США, а також два спецпосланці Трампа Віткофф і Келлог, за даними ЗМІ, збираються приїхати у Стамбул, де можуть відбутися прямі перемовини між Україною і Росією.

Трамп перебуває на Близькому Сході і гіпотетично також може прибути до Туреччини.

За словами Віткоффа, головною перепоною на перемовинах, якщо вони відбудуться, буде "п’ять регіонів".

Сьогодні тривала блокада польськими перевізниками одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Київ поскаржився Польщі і Єврокомісії.

Прем’єр Грузії ображається, що досі не було контактів з адміністрацією Трампа, а Орбан бідкається, що СБУ хоче зірвати його опитування про вступ України в ЄС.

Тим часом Фіцо отримав інформацію про підготовку нападу на неназваного "державного діяча".

Все важливе і цікаве за вівторок, 13 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Підготовка до перемовин

Вчора президент США Дональд Трамп натиснув на господаря Кремля Владіміра Путіна оголосивши, що може приїхати у Туреччину.

Нагадаємо, на вихідних Путін запропонував провести 15 травня переговори з Україною у Стамбулі. Очільник Білого дому закликав президента України Володимира Зеленського пристати на пропозицію і той майже відразу погодився. Зеленський заявив, що очікує побачити там Владіміра Путіна особисто, який і запропонував зустріч.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що якщо Владімір Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.

Український президент заявив, що очікує на "найсильніший пакет санкцій" від союзників України у випадку, якщо Владімір Путін не прилетить у Стамбул домовлятись про припинення вогню.

Вже відомо, що Зеленський у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

В Кремлі не стали говорити, кого РФ пошле на переговори у Стамбул.

"Російська сторона продовжує готуватися до переговорів, які повинні відбутися в четвер. Поки більше нічого ми коментувати не збираємося", – сказав Пєсков.

Європейський Союз очікує, що очільник Кремля Владімір Путін буде готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 15 травня.

"Ми з нетерпінням чекаємо на готовність президента Путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", – заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль погрожує Росії "наслідками", якщо та не пристане на пропозицію провести переговори між лідерами України та РФ 15 травня у Туреччині.

За даними ЗМІ, зі сторони Сполучених Штатів у Туреччину планують прибути державний секретар США і виконувач обовʼязків радника з нацбезпеки Марко Рубіо, а також спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог.

При цьому, як зазначає телеканал CNN, можлива участь президента Дональда Трампа залишається відкритим питанням, яке значною мірою буде залежати від присутності у Стамбулі глави Кремля Владіміра Путіна.

Ключові питання переговорів

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф заявив, що серед головних питань, про які буде йти розмова, якщо сторони сядуть за стіл переговорів: окуповані Росією території України, Запорізька атомна електростанція та доступ України до важливих водних шляхів.

"Головна перепона – це п’ять регіонів. Росія має повний контроль над двома з них. Україна – частковий контроль над трьома іншими. Йдеться про те, як ми будемо оцінювати – бо є різниця між лініями фронту, де стоять війська, і адміністративними межами", – сказав він.

Посланець американського президента також зауважив, що переговори з обома сторонами вже тривають у неформальному форматі, і США наполягають на якнайшвидшій організації прямої зустрічі української та російської делегацій.

Ну а співголова ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель ("АдН") вимагає врахувати безпекові інтереси Росії в "мирних переговорах".

У ЄС чекають прогресу

У президента Литви не чекають значних результатів від можливих переговорів у Стамбулі.

Головний радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матульоніс припустив, що підсумком можливих перемовин стане те, що "Росія висуне масу різних вимог, заявивши, що нам доведеться вирішувати, як вони кажуть, глибинні причини конфлікту".

Він також засудив Росію за відмову від 30-денного припинення вогню і заявив, що всі серйозні мирні переговори в історії починалися з припинення вогню.

Вісім країн Північної Європи та Балтії, які входять до формату NB8, закликали очільника Кремля Владіміра Путіна погодитися на негайне й безумовне 30-денне припинення вогню в Україні.

"Це перший крок до справедливого і стійкого миру. Президент Зеленський неодноразово демонстрував щире прагнення до миру і готовність зустрітися з Путіним особисто", – наголосив він.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що ЄС готовий запровадити додаткові санкції проти Росії у разі відсутності припинення вогню.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий ввести жорсткіші санкції проти Росії, якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу в припиненні війни в Україні.

"Ми чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо спільно на європейському рівні працювати над значним посиленням санкцій", – заявив Мерц.

За його словами, для санкцій розглядаються такі сфери, як енергетичний сектор, а також фінансовий ринок.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен наголошує, що у ЄС не мають наміру імпортувати російські енергоносії ні зараз, ні у майбутньому.

А ще, за даними Euractiv, ЄС додасть Росію до "чорного списку" через вирубку лісів.

Блокада кордону

Сьогодні тривала блокада вантажів на КПП "Ягодин-Дорогуськ" польськими перевізниками.

Нагадаємо, організатори протесту висловлювали своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко назвав такі дії польських перевізників маніпулятивними і припустив, що вони переслідують наміри домогтися певних поблажок усередині Євросоюзу.

В МЗС України провели розмову з главою посольства Польщі через блокування кордону.

Міністерство розвитку громад та територій України звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії щодо вирішення питання блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Згодом у Польщі суд наказав перевізникам припинити блокаду КПП "Ягодин-Дорогуськ".

Клуб Трампа і Путіна

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе написав листа президенту США Дональду Трампу і віцепрезиденту Джей Ді Венсу, де вказує на "близькість поглядів" адміністрації Білого дому та грузинської влади та водночас нарікає, що між ними і офіційним Тбілісі досі не було ніяких контактів.

Кобахідзе пише, що сподівається на "щиру боротьбу" Трампа з "глибинною державою" та перезавантаження двосторонніх відносин за нової адміністрації.

"Мовчання нової адміністрації виглядає незрозуміло", – пише грузинський прем'єр.

Орбан бідкається, що СБУ хоче зірвати його опитування про вступ України в ЄС.

"Україна ініціювала скоординовану кампанію з очорнення Угорщини, аби підірвати нашу ініціативу з проведення опитування про членство (України. – Ред.) в ЄС", – вважає угорський премʼєр.

Він додав, що Київ нібито "відновив свої контакти в Угорщині для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика".

А премʼєр-міністр Словаччини каже, що отримав дані про підготовку нападу на неназваного "державного діяча".

"З огляду на значне зростання ненависницьких висловлювань і високу ймовірність чергового нападу на державного діяча та фізичних конфліктів у суспільстві, я змушений скликати засідання Ради безпеки Словацької Республіки, а потім розглянути це серйозне питання на засіданні уряду", – написав Роберт Фіцо у відкритому листі, який опублікував у Facebook.

Зазначимо, що своє попередження премʼєр Словаччини опублікував незадовго до річниці замаху на своє життя, який стався 15 травня 2024 року в місті Гандлова.

Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

У Словаччині розкритикували цей візит.

До речі, Вучич після візиту в Москву заявив про бажання Сербії прискорено вступити у ЄС.

Арешт "короля" Німеччини

У Німеччині заборонили ключову групу "рейхсбюргерів". Засновника ультраправого об'єднання "Королівство Німеччина" взяли під арешт.

Чеська поліція спільно з СБУ викрила кол-центр на Закарпатті, з якого дурили європейців, а у Британії заарештували підозрюваного у підпалі будинку прем’єра.

А затриманий за шпигунство у Стокгольмі, за даними ЗМІ, – шведський дипломат.

Решта новин

У Чехії визначили дати виборів до Палати депутатів, а кандидати у президенти Румунії за лічені дні до 2-го туру зрівняли рейтинг в опитуваннях.

В Албанії порахували 70% голосів, партія прем’єра закріплює перемогу.

У сотнях шкіл Франції почали експеримент з "10-денним детоксом" від смартфонів.

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