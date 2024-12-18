Почему Украине для вступления в ЕС теперь нужно догнать Черногорию

Европейский Союз всерьез готовится к расширению, и теперь это получило еще одно, довольно весомое подтверждение.

Совет ЕС принял политическую оценку прогресса государств-кандидатов на пути к вступлению в Евросоюз. Это – ежегодный и обычно скучный документ, но в 2024 году его тональность разительно изменилась.

Впервые за много лет государства ЕС пришли к согласию о таких формулировках, которые свидетельствуют об их реальной настроенности на расширение Евросоюза.

А еще – появилось больше ясности о том, кто может стать следующими членами ЕС.

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В лидеры европейской интеграции ЕС на этой неделе вывел Черногорию. Поэтому Киеву и Кишиневу придется изрядно поработать, чтобы догнать черногорцев и оказаться в одной волне расширения с ними.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко в Брюсселе узнал много деталей о состоянии дел по вступлению. Подробнее – в его статье Новое "трио" для Украины: как Черногория становится нашим главным конкурентом на пути к членству. Далее – краткое ее изложение.

На этой неделе – как и каждый год перед декабрьским саммитом Евросоюза – в Брюсселе обнародовали выводы о прогрессе государств-кандидатов, включая Украину, на пути к вступлению.

Этот документ одобрил Совет ЕС по общим делам – орган, объединяющий министров по вопросам Европы от всех 27 государств-членов. Этот Совет отвечает, в частности, за политические решения в процессе расширения Евросоюза.

В предыдущие годы этот Совет был довольно осторожным в выводах. Даже в декабре 2023 года, когда Украина уже имела статус кандидата и выполнила все условия для начала вступительных переговоров, странам-членам так и не удалось договориться. Поэтому прошлогоднее решение не содержало амбициозных, прорывных норм (и поэтому осталось незамеченным).

Более того, несколько государств дали публичный сигнал о споре в ЕС.

Тогда ряд государств (и это далеко не только Венгрия) увидели проблемой то, что фокус расширения смещается с государств Западных Балкан на Украину и Молдову. Для ряда государств, прежде всего Юго-Восточной Европы, для которых балканские государства являются соседями, это кажется неприемлемым.

В 2024 году это противоречие удалось преодолеть. В том числе – согласовав определенные преимущества для Балкан.

В частности, европейские правительства договорились выбрать в регионе приоритетные государства, которые реально имеют перспективу достичь готовности к вступлению, и сфокусироваться на них.

В реальности оказалось, что такое государство – только одно. И это Черногория.

Сейчас в черногорских переговорах открыты все 33 главы. По шести из них переговоры завершились, причем три переговорные главы закрыли на этой неделе. Чтобы продемонстрировать, что это действительно бешеное ускорение, достаточно вспомнить, что предыдущее закрытие глав было семь лет назад!

Более того, сейчас и европейские, и черногорские чиновники в один голос заявляют, что вполне реально завершить переговоры в суперкороткие сроки: закрыть все главы до 2026 года и вступить в ЕС до 2028-го.

Это, впрочем, представляет вызов для Украины.

Если раньше для нас было вызовом то, что государства Балкан не показывают успехов в вопросе расширения и могут превратиться в "тормоз" для Украины, то теперь новым вызовом становится сверхбыстрое ускорение нового регионального лидера.

Черногория превращается в конкурента Украины за привлечение внимания ЕС.

И это будет иметь действительно жесткие последствия для нас.

Дело в том, что самый реальный путь Украины к вступлению пролегает через пакетное голосование, когда государства ЕС одновременно будут рассматривать заявку Киева, Кишинева и одной-двух балканских столиц. Тогда интересы "проукраинских" и "пробалканских" государств будет возможно сбалансировать, и достичь согласия Венгрии на вступление Украины будет гораздо проще.

Впрочем, это будет зависеть прежде всего от того, покажет ли Украина (а также Молдова) такой быстрый прогресс в реформах.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Новое "трио" для Украины: как Черногория становится нашим главным конкурентом на пути к членству.