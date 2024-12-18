Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог критически оценил ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает "Европейская правда".

По мнению Келлога, убийство Кириллова не является препятствием для "мирных переговоров" между Украиной и Россией, но может нарушать правила ведения войны.

"Когда вы убиваете прапорщиков, генерал-офицеров, адмиралов или генералов в их родном городе, это выглядит, будто вы расширяете рамки (правил ведения войны. – Ред.). И я не думаю, что это очень разумно", – добавил он.

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Представитель команды Трампа также обратил внимание, что в случае Кириллова убийство якобы совершил завербованный человек, что, по его мнению, "совсем не лучшая идея".

"Но, знаете, это война... И такое на войне происходит. Это досадно. И именно поэтому солдаты никогда не хотят идти на войну, потому что происходят такие вещи", – отметил Келлог.

Напомним, 17 декабря в столице России в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

По данным источника "Украинской правды" в спецслужбах, подрыв генерала является спецоперацией Службы безопасности Украины.

В США ранее заявили, что не были предупреждены о ликвидации Кириллова и не поддерживают такие действия.