В Норвегии начали строить новый завод по производству снарядов

Норвежский оружейный концерн Nanno начал строительство нового завода в городе Рауфосс на севере страны в рамках усилий по наращиванию оборонного производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявило правительство Норвегии.

Норвежское правительство подписало соглашение с Nammo на сумму 1,083 млрд норвежских крон для поддержания повышенной производственной готовности в течение следующих 15 лет.

Среди прочего, соглашение предусматривает, что Nammo построит новый производственный объект для увеличения производства боеприпасов. Старт строительству в Рауфосси дали в понедельник, 2 декабря.

Реклама:

"Это будет способствовать увеличению производства артиллерийских боеприпасов и ракетных двигателей, которые имеют решающее значение для Норвегии, НАТО и Украины", – заявил государственный секретарь Министерства обороны Норвегии Ханс Кристиан Кьольсет.

После полномасштабного вторжения России в Украину Норвегия решила увеличить инвестиции в оборонный сектор. К 2036 году оборонный бюджет страны составит 140 миллиардов евро.

Кроме того, Nammo ранее разрешила передать Украине лицензию на производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.