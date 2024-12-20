Глава МИД Норвегии об инвестициях в ВПК Украины, экспорте технологий и об ощущениях о Трампе

Среди европейских союзников Украины особое место занимают такие страны, как Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Нордические государства предоставили Украине помощи уже на 15,5 млрд евро. Это и поставки современных истребителей F-16, ПВО NASAMS, это и "датская инициатива", по которой иностранные государства финансируют производство оружия на мощностях украинского ВПК.

Впрочем, внутри "нордической четверки" это распределение очень неоднородно.

Самый большой вопрос – относительно вклада Норвегии, которая является самой богатой страной в Северной Европе и ключевым экспортером нефти и газа, но находится на последнем месте в "четверке" по объему поддержки.

Этот факт критикуют и соседи Норвегии, и собственная оппозиция в стране, из-за чего объемы помощи Украине несколько увеличили, но все еще не кажутся пропорциональными.

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Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева пообщалась об этом и не только с министром иностранных дел страны Эспеном Бартом Эйде. Полная версия интервью – в материале "Трамп стал больше прислушиваться к союзникам, чем кто-либо ожидал". Интервью главы МИД Норвегии. Далее – основные его тезисы.

Помощь Украине поддерживают все партии Норвегии, из года в год. Недавнее увеличение объемов помощи также получило единодушную поддержку в парламенте, и эта инициатива имеет очень мощную поддержку в обществе.

В Норвегии, даже если крайне правые или левые партии являются более критическими – они все равно поддерживают "программу Нансена для поддержки Украины". Мне кажется, что такая тенденция продолжится и в дальнейшем.

По "программе Нансена" наше обязательство действует до 2030 года, но уже есть решение о ее продлении после этого времени.

Это касается поддержки во время как войны, так и мира.

Примерно 50% помощи должно идти на военную, а 50% – на гражданскую поддержку.

Впрочем, сейчас, во время интенсивной фазы войны, доля военной помощи выше.

На следующий год мы запланировали выделить Украине помощь на 35 миллиардов крон, что составляет примерно 3 миллиарда евро.

И важно отметить, что это – нижний порог, а не потолок. Программа сохраняет гибкость, то есть теперь речь идет о как минимум 35 миллиардах.

Итак, в 2025 году наша помощь будет самой высокой за все время. Это очень значительная сумма, но она должна быть такой, ведь мы можем себе это позволить и считаем это правильным шагом.

Потребностей в военной сфере много: например, истребители F-16, системы противовоздушной обороны, боеприпасы. Мы также открыли возможность экспорта технологий и лицензий в Украину. Мы, как и Дания, сейчас готовимся к инвестированию в украинскую оборонную промышленность.

Мы внимательно следим за ситуацией в Соединенных Штатах. Если несколько месяцев назад было ощущение, что президент Трамп может быстро сократить поддержку, то теперь я в этом менее убежден. Недавно я был в Вашингтоне и почувствовал интересную вещь: то, что Россия привлекла северокорейские войска, стало стратегической ошибкой.

Это продемонстрировало (для американских игроков. – Ред.), что азиатский театр безопасности теперь также связан с Украиной.

Кроме того, если Трамп быстро сократит поддержку и это приведет к ухудшению ситуации на поле боя, то это может быть воспринято как слабость Трампа и станет проблемой не только для Украины, но и для самого Трампа.

Сейчас есть впечатление, что Трамп стал больше прислушиваться к союзникам, чем кто-либо ожидал.

Мы на Западе узнаем сейчас о современной войне с высокотехнологичным противником именно из Украины.

Украинское развитие беспилотной войны производит большое впечатление. А это не только дроны, но и защищенные коммуникация, позволяющая иметь связь с собственными дронами без помех и вмешательств.

Центр военного развития сейчас находится именно в Украине.

Полная версия интервью – в материале "Трамп стал больше прислушиваться к союзникам, чем кто-либо ожидал". Интервью главы МИД Норвегии.