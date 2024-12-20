МИД: Есть предварительная дата визита генерала Келлога в Украину

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог должен приехать в Украину, и стороны уже обсудили предварительную дату визита.

Об этом на брифинге в пятницу, 20 декабря, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Тихий отметил, что МИД привлечен к подготовке визита Келлога в Украину, который анонсировался ранее.

"Предварительно определена дата этого визита. Дату я называть не буду из соображений безопасности. Но могу подтвердить, что мы ждем генерала Келлога в Украине", – добавил он.

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Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что официальный Киев хочет донести представителю команды Трампа "информацию с украинской стороны, которую важно учитывать в разработке видения новой командой (США. – Ред.) путей к достижению справедливого мира".

В ноябре избранный президент США Дональд Трамп объявил, что собирается назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.

Ранее американский генерал заявлял, что готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны.

В то же время, по информации Reuters, Келлог планирует визиты в Киев и европейские столицы, но не в Россию.

Что известно об этом человеке – читайте в статье "Европейской правды" о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.