Для украинцев за рубежом упростили ряд консульских услуг

Украинское правительство утвердило документ, который дополнительно упрощает консульские услуги для граждан Украины за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

В пятницу 20 декабря Кабмин принял разработанное МИД постановление "О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершения отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, которые подаются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и/или информационно-коммуникационной системы „е-Консул".

Благодаря этим изменениям украинцы за границей получат такие новые возможности:

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Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (нужен только один визит в посольство или консульство для подачи документов); Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте; Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства; Обмен водительского удостоверения или получение его после потери или похищения; Комплексная услуга для оформления новорожденных, которая включает:

– государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);

– регистрацию ребенка гражданином Украины;

– внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);

– регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков.

Заявления о предоставлении услуг теперь можно будет подавать через портал или мобильное приложение "Дія".

"Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это является реальной экономией времени и средств для наших граждан", – отметил министр иностранных дел Андрея Сибига.

Напомним, Украина официально попросила Польшу отдать ей здание консульства РФ в Познани в связи с решением официальной Варшавы закрыть его. Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.

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