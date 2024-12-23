Советник Байдена: Конкуренты и противники Америки сейчас слабее, чем были раньше

Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что считает, что администрация Байдена оставляет избранному президенту Дональду Трампу очень сильные позиции на глобальном уровне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Советник по вопросам национальной безопасности, который вскоре уйдет в отставку, говорит, что за последние четыре года американская позиция заметно улучшилась.

"Я думаю, что мы передаем очень сильную руку Соединенных Штатов с точки зрения нашей национальной мощи, с точки зрения прочности наших альянсов и с точки зрения ключевого момента, о котором вы говорили в своем вступительном заявлении, а именно, что конкуренты и противники Америки слабее и находятся под большим давлением, чем они были", – сказал Салливан.

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Он добавил: "Я горжусь тем, что мы передаем".

По словам Салливана, одна из важных идей, в которой американская позиция улучшилась за последние четыре года, – это военная готовность.

"Оборонно-промышленная база Америки была в невероятно ослабленном состоянии", – сказал он, отметив, что этот упадок „продолжался 40 лет".

Каденция президента Джо Байдена была отмечена рядом международных кризисов, включая российское вторжение в Украину в 2022 году, вторжение ХАМАС в Израиль, что привело к войне между Израилем и ХАМАСом в 2023 году, и свержение диктатуры в Сирии в начале этого месяца.

Обсуждая конкретные международные ситуации, Салливан сказал, что наиболее тревожным аспектом падения сирийского лидера Башара Асада является потенциальная возможность возрождения ИГИЛ. Он также сказал, что хотя Иран в последние месяцы кажется ослабленным из-за поражений, которые потерпели его союзники в Сирии и Ливане, Иран может нанести ответный удар.

Салливан предостерег, что когда происходит что-то хорошее, "часто за углом скрывается что-то плохое".

Российско-украинская война продолжается. Салливан, которого на этом посту должен заменить представитель Майкл Волц, призвал Трампа продолжать давление на Россию, которое президент Джо Байден применяет к режиму Путина с начала войны в Украине.

"Нам нужны рычаги влияния, чтобы достичь справедливого соглашения между Россией и Украиной. И этим рычагом является дальнейшая военная поддержка Украины", – сказал Салливан.

Салливан скептически отнесся к тому, что администрация Трампа может заключить какую-то "большую сделку" с Китаем, чтобы решить все болезненные вопросы в американо-китайских отношениях, но не видит причин, почему не может быть стабильности и прогресса.

Он также сказал, что ослабление противников, таких как Россия и Иран, может создать для Трампа возможность достичь дипломатического прорыва, особенно учитывая склонность Трампа к непредсказуемым шагам.

"Он готов делать вещи, которые являются неожиданными", – сказал Салливан о Трампе.

Как сообщалось, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны" с Россией.

Трамп заявил в воскресенье, что правитель России Владимир Путин выразил желание встретиться с ним как можно быстрее, чтобы обсудить войну в Украине.