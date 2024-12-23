Трамп не отказался от идеи купить Гренландию, считает это абсолютной необходимостью

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп назначил соучредителя платежного онлайн-сервиса PayPal Кеннета Гоури на должность посла США в Дании и пожелал, чтобы Гренландия перешла под контроль Вашингтона.

Такое желание он выразил в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Как заявил Трамп, назначая Гоури, будущий посол США в Дании при его первой каденции был послом США в Швеции.

По мнению новоизбранного президента, как соучредитель PayPal и венчурного фонда Founders Fund, Гоури "превратил американские инновации и технологическое лидерство в глобальные истории успеха, и этот опыт будет бесценным в представлении за рубежом".

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"В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью. Кен выполнит прекрасную работу, представляя интересы США", – написал Трамп.

Скриншот: Truth Social

По данным издания Axios, с 1867 года власти США неоднократно рассматривали возможность покупки или даже пытались приобрести Гренландию.

Гренландия географически считается частью континента Северная Америка, но имеет тесные геополитические связи с Европой и получает финансирование от ЕС, поскольку с 1979 года имеет статус автономной заморской территории Дании.

Остров имеет прямой доступ к Арктике, где давно продолжается гонка между различными странами за ресурсы в регионе.

Считается, что в Гренландии есть месторождения золота, серебра, меди и урана, а в водах у побережья острова, как считают геологи, есть большой потенциал для добычи нефти.

Кроме того, в последние годы Россия также пытается претендовать на территории, прилегающие к исключительной экономической зоне Гренландии.

Напомним, в 2019 году Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Тогда датские политики из разных флангов политического спектра заявили, что Трамп должен забыть об этой идее.

В то же время союзник из окружения еще 45-го президента США подтвердил, что Трамп озвучивал идею приобрести Гренландию, однако заверил, что глава США не относился к этому серьезно.

После этого Министерство иностранных дел Гренландии заявило, что остров не продается.