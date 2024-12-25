По всей Норвегии из-за масштабного сбоя остановились поезда

Из-за неисправности в системе связи между поездами и диспетчерами с утра среды, 25 декабря, полностью остановилось железнодорожное движение в Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Норвежский государственный железнодорожный оператор Bane Nor сообщил о сбое в движении поездов в 7:55 (8:55 по Киеву).

"Вся страна закрыта для движения поездов. Следует ожидать задержек, а некоторые поезда могут быть отменены. Это связано с ошибкой в системе связи", – добавили там.

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Представитель перевозчика Ойстейн Ставдал Паульсен сказал, что для устранения сбоя направили все ремонтные бригады, но назвать время устранения сбоя в компании не могут.

Для некоторых пассажиров норвежской железной дороги планируют организовать альтернативные автобусные маршруты.

В прошлом году сообщалось, что Bane Nor имеет трудности с показателем пунктуальности своих поездов.