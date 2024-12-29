Польские пограничники опровергли российскую ложь о новой волне беженцев из Украины

Польским пограничникам пришлось опровергать распространяемую прокремлевскими аккаунтами дезинформацию о новой волне беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Согласно сообщениям прокремлевских аккаунтов, новая волна беженцев из Украины штурмует польско-украинскую границу. Авторы публикации пытаются напугать тем, что из Украины в Польшу ежедневно приезжает до 150 тысяч человек. Это вдвое больше, чем обычно. Такое увеличение движения на границе якобы связано с обеспокоенностью украинцев снижением мобилизационного возраста.

Сейчас на войну могут призвать мужчин старше 25 лет, а в 2025 году возрастной ценз может быть снижен до 18 лет. Согласно пропагандистским месседжам, матери, опасаясь этих изменений, массово вывозят своих несовершеннолетних сыновей из Украины, из-за чего на границе образуются очереди.

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Однако в Пограничной службе Польши не подтверждают ни цифры, ни само явление. Как отметил капитан Дариуш Сеницкий, пресс-секретарь Надбужанского отдела Пограничной службы, в течение последней недели пограничники действительно отметили увеличение пограничного движения на польско-украинской границе, но это касается обоих направлений, как на въезд, так и на выезд из Польши.

"Увеличение трафика традиционно, как и каждый год, связано с рождественско-новогодним периодом", – подчеркнул Дариуш Сеницкий.

Более длинные очереди на границе с Украиной начали образовываться с 20 декабря, но движение было равномерно распределено в обоих направлениях, но с преобладанием выездов из Польши.

Кроме того, ни в один день на границе не было зафиксировано 150 тысяч граждан Украины, которые хотели бы въехать в Польшу. На пике 22 декабря польско-украинскую границу пересекло в целом почти 89 000 граждан Украины, но большинство из них, почти 49 000, выехали из Польши.

Рассказ о новой волне беженцев на польской границе не подтверждается неправительственными организациями, которые оказывают им помощь. Если бы сообщения о том, что матери массово бегут из Украины вместе с сыновьями накануне мобилизации, было правдой, то гораздо больше таких людей начали бы обращаться в эти учреждения за правовой помощью еще до Рождества, чего не произошло.

По мнению заместителя директора Центра диалога им. Юлиуша Мерошевского Лукаша Адамского, сообщение о массовой эмиграции украинцев является сознательной дезинформацией, которая является производной от пропагандистской деятельности Кремля, но служит для разжигания антиукраинских предубеждений среди поляков.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что не видит смысла в снижении мобилизационного возраста, поскольку ключевой проблемой является нехватка оружия и медленные темпы подготовки новых бригад.

В последние недели от США звучат публичные и непубличные призывы к Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет, с аргументом, что нехватка личного состава на фронте становится критической и именно поэтому России удается обеспечивать продвижение на востоке.

По данным СМИ, споры вокруг количественных показателей мобилизации и мобилизационного возраста привели к напряженности в отношениях между президентами Украины и США.