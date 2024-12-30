Трамп поддержал кандидатуру Джонсона на должность спикера Палаты представителей

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил свою полную поддержку спикеру Майку Джонсону в понедельник, за несколько дней до голосования в Палате представителей в пятницу по избранию нового спикера.

Об этом Трамп написал в своей заметке на Truth Social, передает "Европейская правда".

"Спикер Майк Джонсон – хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он будет делать правильные вещи, и мы продолжим побеждать. Я полностью и безоговорочно поддерживаю Майка", – написал Трамп

Как отмечает The Hill, публичная поддержка Трампа может стать ключом к победе Джонсона.

Реклама:

Гнев членов Республиканской партии относительно того, как Джонсон решал различные вопросы, включая пакет финансирования на конец года, чтобы сохранить работу правительства, поставил под сомнение его спикерство.

Депутат Томас Масси (республиканец, штат Кентукки) заявил, что не поддержит Джонсона, и несколько других консерваторов, которые придерживаются жесткой линии, не собираются поддерживать его.

Из-за хрупкого большинства республиканцев в Палате представителей Джонсон не может позволить себе потерять более одного голоса республиканцев на пост спикера, при условии, что каждый член Палаты представителей будет присутствовать и проголосует за кандидата.

Многие законодатели от Республиканской партии дали понять, что вопрос о том, будет ли кто-то другой оппонировать Джонсону во время голосования 3 января, в значительной степени будет зависеть от избранного президента.

Напомним, недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации Байдена с дополнительными $24 миллиардами на помощь Украине.

Ранее Майк Джонсон заявил, что республиканцы "готовы выполнять „ новую программу новоизбранного президента страны Дональда Трампа, и акцентировал, что они будут "более подготовленными", чем во время его первой каденции.