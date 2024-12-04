США разоблачили новую сеть отмывания денег для российской элиты

Министерство финансов США в среду, 4 декабря, ввело санкции против лиц, связанных с TGR Group – международной сетью компаний и работников, способствовавших обходу санкций в интересах российской элиты.

Об этом говорится в сообщении американского Минфина, пишет "Европейская правда".

Минфин США утверждает, что TGR Group – это разветвленная сеть по уклонению от санкций и отмыванию денег, которая работает над сокрытием незаконной деятельности своих клиентов.

Эта сеть, подконтрольная гражданину Украины Георгию Росси, предлагает клиентам такие услуги, как отмывание средств, обмен наличных на криптовалюту и наоборот, сокрытие источника происхождения средств и тому подобное.

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Для поддержки своей незаконной деятельности TGR Group привлекла другие компании, например Smart Group во главе с подсанкционной россиянкой Екатериной Ждановой.

Помимо Росси, под новые санкции США попали связанные с TGR Group россиянка Елена Чиркинян и латвиец Андрейс Браденс, а также компании TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Великобритания), TGR DWC-LLC (ОАЭ), Siam Expert (Таиланд) и Pullman Global Solutions (США).

Кроме того, Минфин США внес в черный список россиянина Хаджи-Мурата Магомедова и Никиту Краснова, которые помогали упомянутой ранее Ждановой по отмыванию наличности подсанкционной российской элиты.

"С помощью TGR Group российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности, обеспеченные долларами США стейблкоины, чтобы избежать американских и международных санкций, еще больше обогащая себя и Кремль", – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Брэдли Смит.

Напомним, в сентябре Министерство финансов США разоблачило сеть обмена виртуальной валюты, которую считают причастной к отмыванию средств россиян.