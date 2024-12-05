В ЕС объяснили, как Лавров попал на Мальту, несмотря на санкции

В Европейской комиссии объяснили, как глава МИД России Сергей Лавров попал на заседание ОБСЕ на Мальту несмотря на наложенные на него европейские санкции.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, сообщает "Европейская правда".

По словам спикера ЕС, наложенные на Лаврова санкции касаются замораживания активов, а также запрета лицам в ЕС предоставлять ему "любые экономические ресурсы".

"В то же время он не находится под запретом на поездки", – отметила Хиппер.

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Она добавила, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас не планирует никаких контактов с Лавровым на полях заседания ОБСЕ.

Участие Лаврова в заседании ОБСЕ на Мальте стало для него первой поездкой в страну ЕС за время полномасштабной войны. Польша во время своего председательства в ОБСЕ в 2022 году отказала Лаврову во въезде для участия в министерской встрече в Лодзи.

В прошлом году главу российского МИД впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС (подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова").

В этом году глава МИД РФ Андрей Сибига и представители ряда других стран устроили демарш во время выступления Лаврова.