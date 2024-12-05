ЕС усиливает контроль над TikTok на фоне выборов в Румынии

Европейская комиссия обязала платформу TikTok сохранить внутреннюю информацию о своей работе во время выборов на территории ЕС на фоне опасений о возможности неправомерного влияния.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии от 5 декабря, пишет "Европейская правда".

Предписание исполнительного органа ЕС предусматривает, что TikTok должен хранить данные, связанные с "фактическими или предполагаемыми системными рисками, которые сервис может представлять для избирательных процессов и гражданского дискурса в ЕС".

Речь идет, среди прочего, о функционировании систем рекомендаций TikTok и реагировании на "риск преднамеренного манипулирования из-за скоординированного неаутентичного использования сервиса".

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Предписание Еврокомиссии будет касаться всех национальных выборов на территории ЕС и будет действовать с 24 ноября 2024 года до 31 марта 2025 года.

О нем стало известно после рассекречивания документов румынской разведки, где утверждается о влиянии TikTok на победу ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску в первом туре выборов в Румынии.

Сама соцсеть обвинения в свой адрес отвергает.

8 декабря в Румынии состоится второй тур выборов президента, где будут соревноваться Джорджеску и проевропейский кандидат Елена Ласкони.

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